Evade dal carcere, ruba una moto e va in vacanza: arrestato in un agriturismo

Ha sfruttato il permesso premio che gli era stato concesso per mettere in pratica un piano di fuga probabilmente orchestrato da tempo. Uscito dal carcere di Massa Carrara, dove stava scontando una condanna a tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio, ha spulciato gli annunci online di vendita delle moto. Trovata la "preda", l'aveva raggiunta in taxi: prima di concludere l'acquisto aveva chiesto al proprietario di fare un giro di prova in sella alla Harley Davidson, del valore di circa 23mila euro. Ma l'uomo, un cittadino tedesco di 54 anni, non è più tornato indietro: era già in viaggio, diretto verso il nord Italia.

Le ricerche dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia sporta dal proprietario della moto: i militari hanno ricostruito le tappe della fuga del 54enne e hanno individuato la sua esatta posizione. Il 54enne si stava godendo le bellezze del lago di Garda, ospite di un agriturismo di Desenzano (Brescia).

Nelle scorse ore è scattato il blitz nella camera dove alloggiava l'evaso: il 54enne è stato arrestato, di nuovo, e portato nel carcere cittadino. Oltre a scontare la pena di tre anni di reclusione per cumulo di reati, dovrà rispondere di truffa ed evasione. La Harley Davidson usata per la fuga è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.