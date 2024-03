Travolto da un'auto mentre era in bici. Gravissimo il personal trainer di Giorgia Meloni

Lotta tra la vita e la morte Fabrizio Iacorossi, l’uomo che ieri sabato 30 marzo è stato investito ad Ostia. Il personal trainer 44enne era a bordo della sua bicicletta quando una macchina lo ha travolto lungo la litoranea all'altezza di Villaggio Tognazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il X Gruppo della Polizia Locale.

Fabrizio Iacorossi investito mentre era in bici

L'uomo che conduceva l'auto, risultato negativo all'alcol test, si è fermato immediatamente per soccorrere il ciclista dopo l’impatto violento sull’asfalto. Iacorossi è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo dove si trova in prognosi riservata. Avviate indagini per accertare la dinamica.

Il personal trainer di Totti e Meloni

Personal trainer della premier Giorgia Meloni, allena anche nella Totti Sporting club, la squadra di calcio a 8 dell’ex capitano giallorosso. Iacorossi, all'indomani della vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, aveva pubblicato un video all'esterno della sua palestra in cui compariva la futura premier prima di una sessione di allenamento.

(Il video tratto dalla pagina Instagram xcrossroma_training)

"Oggi è lunedì e noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione" disse nel video, affiancato da Giorgia Meloni che apparì serena e sorridente alle sue spalle: "Ci prepariamo per tante cose..." aveva aggiunto lei prima di mandare un bacio ai follower.