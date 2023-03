Esplode falò abusivo in strada, il video della tragedia sfiorata: molti feriti (anche bambini)

Paura a Taranto. Esplode un falò abusivo di San Giuseppe: i feriti in tutto sarebbero una ventina, tra cui anche alcuni bambini, che sono stati medicati con punti di sutura. Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è in prognosi riservata.

Taranto, esplode falò di San Giuseppe

Succede intorno alle otto di sera di domenica nel popolare quartiere di Tamburi, in strada, durante un'iniziativa che non era stata autorizzata. Un ragazzino ha acceso il falò (è tutto in un video che è stato pubblicato sui social), c'è stato un forte boato, pezzi di legno incandescenti in aria, vetri di auto in frantumi che hanno travolto molti presenti in via Deledda.

Il video dell'esplosione da Twitter

Per alimentare il fuoco oltre a materiali di vario tipo e porte in legno, sarebbe stata utilizzata una tanica di benzina, che si intravede anche in alcuni video che hanno ripreso l'incidente. Urla, grida, gente che corre ovunque: scene terribili. Sul posto sono accorse diverse ambulanze, oltre a vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il bilancio definitivo sarebbe di cinque feriti gravi, oltre a vari feriti lievi. Al pronto soccorso si sono registrati momenti di tensione anche per la presenza di parenti che affollavano i punti di accesso. Per questo si è reso necessario l'intervento di pattuglie di polizia e carabinieri.

Indagini in corso per accertare le responsabilità. Il Comune di Taranto la scorsa settimana aveva predisposto un piano di rimozione delle cataste di legno abusive in vari quartieri proprio per scongiurare i roghi incontrollati in vista della ricorrenza.

Cosa sono i falò di San Giuseppe

Secondo la tradizione popolare, il 19 marzo, con l'obiettivo di allontanare le componenti negative della stagione rigida e fredda, hanno luogo i vari falò di San Giuseppe. Spesso l'inverno è simboleggiato da un fantoccio vecchio che viene completamente bruciato su un enorme fuoco controllato. Così si dice addio alle ristrettezze invernali, per dare il benvenuto alla primavera, auspicando prosperità. Il rituale è particolarmente sentito in Puglia dove, al rito pagano, viene sempre associato un elemento che richiama l'attaccamento alla cristianità. Ci sono tante feste "ufficiali" organizzate con tutte le attenzioni, ma in molti non rinunciano a far da sé, con tutti i rischi del caso. Come a Taranto ieri sera.