Il figlio che mette annunci online per fare prostituire la mamma invalida

Guadagnare soldi, subito, per comprare droga. Un 28enne ha pubblicato online degli annunci per fare prostituire - contro la sua volontà - la mamma invalida. Adesso il ragazzo è stato fermato e la donna ha confessato alla polizia di subire maltrattamenti da anni. Accade a Roma, come racconta Mauro Cifelli su RomaToday.

È la notte del 11 febbraio quando una 55enne disabile chiama il 112 chiedendo aiuto dopo essere stata violentemente aggredita dal figlio. Già in strada i poliziotti sentono le grida d'aiuto e la trovano mentre tenta di scappare. Gli agenti la raggiungono, vedono che ha delle ferite sul viso e la affidano al 118. Viene soccorsa e portata in ospedale. Ai soccorritori racconta di anni di vessazioni e violenze da parte del figlio. Almeno sei casi accertati: da maggio 2019 a luglio 2023.

Secondo quanto emerso, il ragazzo era stato arrestato per droga e scontata la pena era tornato a casa della madre. Alla ricerca spasmodica di soldi, avrebbe preso una foto della donna da giovane e creato un annuncio su un portale di incontri sessuali a pagamento, trattando direttamente con i potenziali clienti. Nonostante il netto rifiuto della mamma a prostituirsi, lui sarebbe andato avanti pur di avere i soldi per la droga. Avrebbe anche deciso di rivendere il televisore della madre. La donna avrebbe quindi tentato di fermarlo rimediando però schiaffi, calci e minacce. Il 28enne è stato bloccato mentre era ancora in casa e arrestato per maltrattamenti in famiglia.

