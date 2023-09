Svolta sulla morte di Florian: è stato investito, arrestato un 25enne

Florian Nussbaumer non è morto per una caduta accidentale. Il ragazzo di 22 anni, deceduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre, è stato investito da una motocicletta. Una sconcertante verità emersa soltanto nelle ultime ore grazie alle indagini condotte da carabinieri e coordinate dalla procura di Bolzano. Una svolta nel caso del giovane elettricista di Sarentino, che ha convinto le forze dell'ordine ad arrestare un ragazzo di 25 anni, anche lui residente a Sarentino.

Quello che inizialmente appariva come un tragico incidente, ma la cui dinamica non aveva convinto i carabinieri, sarebbe invece a tutti gli effetti un omicidio stradale. Secondo le forze dell’ordine, il giovane stava camminando sul ciglio della strada quando è stato investito da un coetaneo alla guida di una moto da cross sulla strada della Val Sarentina, in direzione Valdurna, poco dopo l’incrocio con San Martino. Il giovane accusato di omicidio stradale adesso si trova ai domiciliari dopo l'udienza per la convalida dell'arresto in tribunale.

Continua a leggere su Today.it...