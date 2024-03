Colpisce in testa un'anziana, la avvelena e poi prova a togliersi la vita: arrestata una badante

Una sequenza che sembra uscita da un film dell'orrore, ma che è invece una brutta pagina di cronaca italiana. Protagonista una badante di 58 anni che assisteva una anziana di 98 anni nel foggiano. Secondo quanto stabilito dagli inquirenti, lo scorso 7 febbraio la donna avrebbe cercato di uccidere l'anziana che assisteva con un corpo contundente, probabilmente un soprammobile. Successivamente la avrebbe obbligata a ingerire in modo forzato un liquido corrosivo (acido muriatico) che poi avrebbe assunto lei stessa.

A salvare la vita alle due donne ci hanno pensato gli agenti di polizia, intervenuti prontamente sul luogo del delitto. I rumori proveniente dall'abitazione dell'anziana avevano infatti allertato i vicini che avevano deciso di chiamare il 113. Grazie alle cure prestate dai sanitari oggi le due donne sono fuori pericolo di vita e stanno lentamente recuperando la piena forma fisica. La badante è finita nel mirino delle forze dell'ordine per le violenze perpetrate: le indagini hanno escluso che terze persone siano entrate nell'abitazione e, pertanto, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. La donna è stata arrestata su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale. Ora dovrà rispondere in aula dell'accusa di tentato omicidio.