Sul web oltre mille foto e video hot di bambini, 24 indagati

Bambini e ragazzini protagonisti di file audio e video a sfondo sessuale. E' quanto ha scoperto la polizia di Catania, che ha indagato 24 persone per detenzione di materiale pornografico minorile. Perquisizioni sono state eseguite tra Catania, Siracusa e Ragusa.

Le indagini sono state coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online del servizio di polizia postale e nascono da un'altra indagine avviata invece a Milano. Seguendo le tracce informatiche degli indagati in Lombardia si è giunti fino in Sicilia, evidenziato contatti per lo scambio di materiale pedopornografico. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati migliaia di file audio e video. Protetti da account fittizi, gli utenti acquisivano da spazi cloud materiale a sfondo sessuale.