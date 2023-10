Va a casa dell'ex moglie e la uccide a coltellate: poi dice alla figlia di chiamare i carabinieri

Dramma a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. Un uomo, Franco Panariello, 55 anni, operaio metalmeccanico, è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato: avrebbe raggiunto l'ex moglie Concetta Marruocco, infermiera di 53 anni, in casa per un "chiarimento" e lì l'avrebbe colpita più volte con un coltello, uccidendola. Nell'abitazione al momento dell'omicidio si trovava anche la loro figlia minorenne, alla quale l'uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati ha mostrato dove aveva gettato l'arma del delitto, un coltello da cucina.

Omicidio Cerreto d'Esi: Concetta Marruocco uccisa dall'ex marito Franco Panariello

Da mesi i due erano separati. Lei abitava a Cerreto d'Esi, lui a Cancelli di Fabriano. La coppia è originaria di Torre del Greco (Napoli) e ha altri due figli grandi che vivono altrove. Ieri sera, secondo le prime informazioni disponibili, Panariello sarebbe andato al pronto soccorso per un malore. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa, poi è uscito di nuovo diretto all'abitazione della moglie. Dopo essere entrato con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso, intorno alle 3 di mattina, avrebbe aggredito la moglie con circa 15 fendenti, risultati fatali.

