Fulvio Baule, chiesta la perizia psichiatrica: ha massacrato il suocero e ferito gravemente moglie e suocera

Chiederà la perizia psichiatrica per il suo assistito l'avvocato di Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che sabato sera, a Porto Torres ha ucciso con un'accetta il suocero 75enne, Basilio Saladdino, e ferito gravemente la suocera e la moglie, da cui si era recentemente separato. L'udienza di convalida del fermo si terrà a breve davanti al gip del tribunale di Sassari. Baule poi sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari.

Baule colpi d'ascia ha ammazzato il suocero e poi ha ferito la suocera Caterina Mancusa e la moglie, Ilaria Saladdino. Le donne sono ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in coma farmacologico.

E' stato un assalto selvaggio compiuto per strada, davanti all'ingresso del condominio dove vivono i suoceri vicino al lungomare, e davanti ai gemellini di 1 anno, figli della coppia, che al momento dell'aggressione erano con la mamma. In passtao tra Fulvio Baule e il suocero c’era già stato un duro scontro, che risalirebbe all'agosto scorso, il giorno del battesimo dei due gemellini. Una violenta discussione. Nessuno tra i conoscenti avrebbe mai immaginato un epilogo drammatico come quello di tre giorni fa..

La dinamica della mattanza sarebbe la seguente: Baule ha aggredito con calci e pugni la moglie dalla quale si era separato dopo avere avuto due figli; il suocero e la suocera a quel punto sono intervenuti in difesa della figlia e c'è stato uno scontro fisico tra i due uomini,. Poi Baule ha preso dal portabagagli della sua auto un'accetta e ha ferito la moglie alla testa, ha ucciso l'ex poliziotto e ha colpito la suocera. Poi è fuggito, consegnandosi qualche ora dopo alle forze dell'ordine.