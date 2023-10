Gabriele Maffeo: il ragazzo trovato morto in un cassonetto non è stato ucciso

La svolta nelle indagini è arrivata dall'autopsia. Gli esami eseguiti lo scorso 7 ottobre hanno stabilito che Gabriele Maffeo, il 33enne di Occhieppo Inferiore (Biella) trovato morto in un cassonetto dei rifiuti di via Coppa a Biella, non è stato ucciso ma è morto per un'overdose di droga. Immediatamente si è così alleggerita la posizione dei suoi quattro amici (tre uomini di 42, 32 e 24 anni e una donna di 34 anni) arrestati dalla polizia, a cui viene contestato soltanto il reato di occultamento di cadavere. I quattro (o meglio, secondo le testimonianze e le deposizioni raccolte anche dagli stessi ragazzi arrestati, tre di loro) avrebbero assistito al decesso e avrebbero poi organizzato, con l'aggiunta appunto di uno di loro arrivato in un secondo tempo, lo spostamento del cassonetto e quello della salma per evitare guai peggiori.

Nella loro operazione, però, sono stati notati da diversi testimoni che li hanno visti trasportare il cadavere su una carriola. Sono difesi dagli avvocati Marco Romanello e Cristian Conz. Intanto martedì 10 ottobre si sono svolti i funerali di Maffeo, le cui spoglie riposano nel cimitero del paese in provincia di Biella. Al momento del ritrovamento, la sera di sabato 30 settembre, era morto da tre giorni. A scoprire il corpo era stata una residente nella zona: andando a gettare i sacchi della spazzatura nel bidone sotto casa, avrebbe fatta la terribile scoperta. Maffeo era avvolto in un telo di plastica, con in testa una calza di nylon.

I segni delle tumefazioni al volto sarebbero quindi da ascrivere non a percosse subite. L'uomo aveva avuto problemi di droga in passato e si era apparentemente disintossicato in una comunità. Lascia un bambino di due anni.

Continua a leggere su Today.it...