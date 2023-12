Gatto trovato con un cacciavite in un occhio e un ferro in bocca: tortuato e ucciso

Un gatto è stato torturato e ucciso con modalità brutali. Succede a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Un nuovo caso di violenza sugli animali dopo quello di Leone, il gatto scuoiato vivo e lasciato morire nelle strade di Angri, in provincia di Salerno. L'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha ricevuto delle foto tragiche e ha denunciato la vicenda: il gattino è stato trovato con un cacciavite infilato nell'occhio e un ferro in bocca.

"Chiediamo indagini veloci - la richiesta degli animalisti di Aidaa - allegato alla denuncia invieremo tutto quanto in nostro possesso, siamo certi che chi ha segnalato questa vicenda possa aiutare le forze dell’ordine a trovare e punire i colpevoli". L'associazione ha infatti segnalato il fatto alle forze dell'ordine e oggi, lunedì 18 dicembre, ha presentato una formale denuncia per maltrattamento e uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale.

"A dolore si aggiunge dolore, chiediamo al governo un severo aumento delle pene. Questo povero gatto ha sofferto le pene dell'inferno e merita giustizia", conclude la nota di Aidaa.