Uccisa a fucilate e trovata in un casolare: nessuna traccia del killer

È ancora avvolta nel mistero la morte di Georgeta Ancuta Pop, la 43enne romena trovata senza vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° dicembre, in contrada Ritornella, tra Belpasso e Paternò, in provincia di Catania. La donna, separata dal marito e con una figlia nel paese d'origine, lavorava come bracciante agricola e viveva in un casolare di campagna nei pressi di un'azienda agricola del paese. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno assunto la direzione delle indagini, mentre ieri sera sono intervenuti sul posto anche i colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale etneo, coordinati dalla Procura di Catania.

Omicidio Georgeta Ancuta Pop: è caccia al killer

Come racconta CataniaToday, gli inquirenti hanno lavorato tutta la sera per effettuare i rilievi sul posto, ascoltando le persone che erano in contatto con la vittima per cercare di aprire una pista. È stata disposta l'autopsia per ricavare altri elementi utili alle indagini, che proseguono a ritmo serrato per assicurare alla giustizia l'assassino, scavando anche all'interno della cerchia di frequentazioni della donna. È stata uccisa utilizzando un fucile da caccia caricato a pallini. Non sono emersi elementi che potrebbero far pensare ad un tentativo di rapina e si esclude la pista familiare in quanto l'ex marito è tornato da diversi anni in Romania, insieme alla figlia. Attualmente si procede nel massimo riserbo e non è stato reso noto neanche il suo nome.