Gianfranco Bonzi scomparso nel nulla, il mistero delle chat e dei soldi inviati alla finta Dua Lipa

Un uomo sparito nel nulla da quasi 20 giorni e il dubbio che, all'origine della sua sparizione, ci sia una "truffa romantica" organizzata da qualcuno che sui social ha un profilo fake della cantante Dua Lipa. Sono giorni di angoscia per i familiari di Gianfranco Bonzi, 59enne scomparso da Milano lo scorso 23 marzo.

Le ultime immagini di Gianfranco Bonzi

Come riporta la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, le ultime tracce di Bonzi sono contenute nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza in zona Brera e aveva con sé un piccolo trolley azzurro. Risalgono alle 18.55 del 23 marzo. L'uomo aveva con sé il bagaglio ma non portafogli e chiavi, che sono state trovate a casa. Poco prima aveva fatto la spesa: c'è la traccia del pagamento e le telecamere di sicurezza lo immortalano mentre rincasa con gli acquisti. Ciò che ha comprato non era però nell'appartamento: questo fa pensare che abbia messo tutto nel trolley.

Sul suo profilo Facebook l'ultimo post è antecedente alla scomparsa e le parole mettono in allarme: "Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere".

I soldi inviati alla finta Dua Lipa

Il sospetto è che l'uomo sia vittima di una "truffa romantica". Sempre Chi l'ha visto? ha mostrato alcuni messaggi che l'uomo riceveva da qualcuno. Si tratta di un profilo col nome della popstar britannica Dua Lipa.

"Mi diceva che lo chiamava 'amore mio'. Credo abbia fatto due prelievi allo sportello della banca a fine febbraio, due tranche da 2.500 e i primi di marzo mi ha detto che le aveva inviato i soldi - racconta un amico di Bonzi alla trasmissione di Raitre - Credo che poi questa persona sia sparita. Lui era nervoso, c'era rimasto male. Era convinto del rapporto che aveva con lei, si è sentito tradito. Una delusione enorme".

L'inviata del programma, ha provato a contattare telefonicamente la finta Dua Lipa, che per tutta risposta le ha chiesto 50 euro per dare informazioni sull'uomo sparito.