Gianluca Brioschi, il manager trovato morto in una camera d'albergo

Un lutto improvviso, avvenuto mentre era lontano da casa per lavoro. Il 54enne Gianluca Brioschi, manager della Arneg, è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Shandong, in Cina, dove si trovava per partecipare alla Fiera del Ghiaccio. A fare la macabra scoperta sono stati due colleghi dell'ingegnere, residente a Pieve di Curtarolo, in provincia di Padova: la morte dell'uomo sarebbe avvenuta in maniera del tutto inaspettata e improvvisa, i colleghi hanno raccontato di aver cenato con lui e di non aver avuto nessun segnale d'allerta.

Una tragedia enorme per la sua famiglia e per la Arneg, nota azienda veneta che progetta e produce sistemi di refrigerazione, di cui il 54enne era responsabile dell’Ufficio acquisti. La mattina di venerdì 12 aprile l'uomo non è sceso nella zona ristorante dell'hotel per la colazione, così i due colleghi, insospettiti dal suo silenzio, hanno chiesto al personale della struttura di poter aprire la sua camera, scoprendo il corpo senza vita del collega. I medici locali sono subito intervenuti sul posto, ma per il 54enne ormai non c'era più nulla da fare.

Le cause del decesso restano ancora sconosciute e verranno chiarite nelle prossime settimana: la famiglia dell'uomo, come l'ambasciata italiana e il consolato, sono stati messi al corrente dell'accaduto. Brioschi, di origine veronese, abitava nella frazione di Pieve di Curtarolo con la compagna. Da un paio di anni si era trasferito in un nuovo appartamento, in centro paese, e da poco tempo era diventato nuovamente padre di una bambina. Sotto shock Martina Rocchio, sindaca di Pieve di Curtarolo: "Era una persona molto disponibile e discreta. Mi stringo al dolore della famiglia insieme a tutta la comunità".