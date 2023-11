Gianluca stroncato a 12 anni dalla leucemia: "Per sempre il nostro supereroe"

Un sorriso che illuminava ogni stanza, una vita spezzata troppo presto, da un male senza pietà. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre, si è spento a soli 12 anni, il piccolo Gianluca Cenedese, di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. A mettere prematuramente fine alla sua giovane vita è stata una grave forma di leucemia, un terribile male diagnosticato quando il giovanissimo aveva appena 2 anni. Il piccolo, ironico e vivace, un bimbo pieno di fantasia, era figlio di Renzo Cenedese, noto per essere tra i volontari di Treviso Vip (associazione che si dedica ai bimbi pazienti del reparto di pediatria del Ca' Foncello, con il progetto "clown in corsia") ed Emanuela Zanatta, una delle titolari dell'Antica osteria Zanatta di Varago. Oltre ai genitori lascia la sorella Giorgia, 16 anni. I funerali di Gianluca verranno celebrati nella giornata di sabato.

Un lutto che ha sconvolto l'intera comunità di Maserada sul Piave, con Gianluca ricordato come un "eroe" da papà Renzo, che ha raccontato al Corriere il lungo calvario affrontato dal figlioletto che frequentava la seconda media: "Ha sempre combattuto come un supereroe. Gli chiedevo di non mollare, di essere forte, e lui non mollava". Quest'anno però Gianluca non era mai riuscito a frequentare le lezioni a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni: dal 20 agosto era infatti ricoverato a Padova, assistito dall'associazione "Città della speranza" mentre lo scorso anno era stato sottoposto ad un delicato intervento di trapianto.

"La notte scorsa era stata migliore di tante altre - ha aggiunto il padre - Ma quando si è svegliato mi ha detto, papà voglio andare a casa". E non si è più svegliato. Quando la notizia si è diffusa a Maserada, soprattutto nella frazione di Varago, sono state decine i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, sconvolta da questa dolorosa perdita. Di Gianluca resta il ricordo di un bambino sorridente, sempre positivo, brillante e pieno di energie, che rimarrà nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

