Omicidio Tramontano: in aula le foto del cadavere e le ricerche sul veleno, Impagnatiello in lacrime

Testa tra le mani, sguardo basso e un silenzio rotto solo dal pianto. Dietro le sbarre della cella in tribunale. Davanti a lui, agli avvocati e ai giudici passano una dopo l’altra le istantanee dell’orrore: analisi, resoconti e immagini. Tra queste anche quella del corpo martoriato di Giulia subito dopo il ritrovamento. È ripreso nella mattinata di lunedì 12 febbraio il processo a Alessandro Impagnatiello il barman 31enne reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa dal fidanzato da cui aspettava un figlio per aver scoperto la sua doppia vita.

Il presunto killer, che sarà giudicato davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Milano, è a processo per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza perché nel momento del delitto, a maggio scorso, la donna era incinta del piccolo Thiago.

Il processo è iniziato intorno alle 10, dopo l’arrivo in aula dell’unico Imputato, entrato da una porta secondaria. Impagnatiello a partire dal dicembre del 2022 e fino al maggio del 2023, pochi giorni prima dell'omicidio, avrebbe fatto ricerche online con la parola "veleno", in particolare avrebbe cercato sui motori di ricerca "veleno per topi incinta", "veleno per topi in gravidanza" e ancora "veleno per topi uomo". Ricerche che emergono dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo dopo che nello zaino dell'ex barman sono state trovate due bustine di topicida. Tra le ricerche, come emerge nella testimonianza in aula di uno dei carabinieri della squadra Omicidi, sentito come testimone dell'accusa, c'è quella del 7 gennaio 2023 con la dicitura "quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona".

Durante gli esami autoptici su Giulia e Thiago sono state rilevate presenze di veleno. Proprio su questo elemento le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella puntano a dimostrare la premeditazione per il delitto del 27 maggio scorso. Per provare l'aggravante c’è una bottiglia di cloroformio, sequestrata nella cantina dell'appartamento di Senago, acquistata con un "nome falso" da Impagnatiello il 5 febbraio 2023 tramite un sito online. Il cloroformio, oltre che un solvente tossico, in passato veniva usato come anestetico perché in grado di rendere incoscienti se inalato. "Non dovrebbe essere di libero acquisto, ma la transazione è andata a buon fine. L'acquisto è stato fatto quando l'imputato si trovava all'aeroporto di Malpensa, lui attendeva Giulia che arrivava da Napoli" ha svelato il teste. Nella lunga testimonianza il maresciallo dei carabinieri ha ricostruito tutte le fasi dell'omicidio, dall'incontro tra Giulia e l'altra donna di Impagnatiello - le due si erano incontrano poche ore prima del delitto - "si sentono due donne tradite" ha raccontato, fino a quando Impagnatiello, la sera del 27 maggio, ha impugnato un coltello da cucina e ucciso, nel soggiorno, Giulia con 37 coltellate. Tracce ematiche, ha puntualizzato il detective, sono state trovate sul pavimento della stanza, ma non sul tappeto che, secondo i militari, sarebbe stato spostato per non essere macchiato di sangue.

Non solo, durante la deposizione è stata mostrata alla corte e agli avvocati anche la foto del momento del ritrovamento del corpo di Giulia. In questo frangente la pm Alessia Menegazzo ha chiesto di scorrere rapidamente la slide, a testimonianza dell’orrore di quella immagine. In quei momenti Impagnatiello è rimasto sempre a testa bassa, senza guardare. Poi è scoppiato in lacrime.

L'udienza precedente

Durante la prima udienza, la Corte ha accolto le prove presentate dall'accusa - 33 testimonianze, video privati, immagini delle telecamere e chat - oltre ai due testimoni della difesa, che ha chiesto anche l'esame dell'imputato e le richieste della parte civile. Da oggi saranno invece vietate le telecamere in aula.

Presente in aula, proprio durante la prima tappa del processo Impagnatiello aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, in lacrime. "Sono sconvolto e perso, quel giorno me ne sono andato anche io perché, anche se sono qui, non vuol dire che sono vivo, ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo", aveva detto. "Non chiedo che queste scuse siano accettate ma che possano essere ascoltate. Chiederò per sempre scusa a queste persone finché sarò qui", aveva aggiunto. Il padre e la sorella della 29enne, Franco e Chiara Tramontano, aveva lasciato l'aula mentre l'ex barman chiedeva "perdono".