L'imprenditore senza reddito con un tesoro da 12 milioni di euro

Nessun reddito, ma solo sulla carta, secondo le accuse. La guardia di finanza di Pavia, su ordine della sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, ha sequestrato beni per 12 milioni di euro a un imprenditore 70enne residente nel Pavese, a Gropello Cairoli, ma con interessi nel resto della Lombardia e in tutta Europa. I militari, si legge in una nota della procura di Pavia, "hanno ricostruito un articolato sistema di evasione fiscale, effettuato mediante una frode Iva milionaria durata oltre venti anni, ma giunta ora alla fine. L'imprenditore - scrivono gli investigatori - aveva fatto ricorso a uno schema fraudolento basato sul ricorso a 'società schermo', con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania, tra loro collegate mediante un intrecciato sistema di partecipazioni, intestate a soggetti prestanome designati come rappresentanti".

L'imprenditore "evasore fiscale seriale"

L'imprenditore, mettono nero su bianco gli investigatori, è stato classificato come "evasore fiscale seriale" e per questo "socialmente pericoloso", tanto da giustificare nei suoi confronti l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale prevista dal codice antimafia. I sigilli sono scattati per 36 appartamenti tra Milano e Pavia, 12 cantine e autorimesse, due capannoni, due terreni, un intero palazzo di cinque piani destinato ad hotel a Savona e un ex convento in provincia di Torino. Il tutto per un valore di 12 milioni di euro.

Il modus operandi "è stato sviluppato e collaudato nel corso degli anni, mediante la stipula di compravendite fittizie su complessi immobiliari, col solo fine di 'generare' crediti Iva in capo alle società acquirenti, poi reimpiegati per l'acquisto di ulteriori immobili, in un circolo vizioso che non destasse sospetti e arricchimenti improvvisi in capo all'imprenditore, che è riuscito a mascherare cosi i propri beni di fronte alle pretese di riscossione dello Stato, neutralizzando di fatto l'attività di accertamento da parte dell'erario", hanno sottolineato i finanzieri.