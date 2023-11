La cucina va a fuoco: uomo muore carbonizzato in casa

Le fiamme lo hanno sorpreso mentre era nella sua casa e lui non ha avuto scampo. Un uomo di 76 anni è morto nella serata di sabato 4 novembre a Milano. Viveva in un appartamento al 14esimo piano del palazzo al civico 91 di via San Mamete, nel quartiere Adriano. I soccorritori lo hanno trovato a terra con bruciature su gran parte del corpo. Già morto.

Come si legge su MilanoToday, l'anziano era accanto alla cucina, l'unico locale dell’abitazione interessato dalle fiamme. Non è escluso che il 76enne abbia avuto un malore mentre cucinava, innescando poi l'incendio. Si valuta però anche la possibilità di incidente domestico.

L'allarme, poco prima delle 20, è stato dato da alcuni vicini che hanno visto del fumo uscire dalla finestra di casa dell'anziano. Al loro arrivo le squadre del 115 e i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, il cui corpo era semi carbonizzato. Le indagini del caso sono affidate alla polizia.

