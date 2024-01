Spaventoso incendio, nube di fumo sull'autostrada: "Tenete le finestre chiuse"

Incendio all'alba di oggi a Cavenago, in Brianza. Il rogo è scoppiato nel capannone della Planet Farms, azienda che si occupa di "vertical farming", una pratica che permette la coltivazione di prodotti agricoli (letteralmente) in verticale. La chiamata di emergenza è giunta poco dopo le 6.30 e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto diversi mezzi di emergenza. L'intervento è al momento in corso e i pompieri sono al lavoro nel capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4.

Impressionante la nube di fumo nero, che è stata inevitabilmente notata anche da diversi automobilisti in transito, ed è visibile a chilometri di distanza, fino a Trezzo sull'Adda (Milano).

Il comune di Cavenago ha lanciato un appello: "È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in Campo, i vigili del fuoco sono già in azione da questa mattina. Il sindaco insieme alle forze dell'ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche Arpa per l'estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre".

A Cavenago Brianza sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza del 118, in via precauzionale. Non si registrano feriti. In supporto ai pompieri di Monza sono intervenute anche cinque squadre da Milano. Al lavoro ci sono anche gli esperti del nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico).

Stando ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe di natura accidentale. A scatenare le fiamme, con tutta probabilità, sarebbe stato un guasto a un macchinario presente nel complesso. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo. Ma andrà fatta chiarezza.