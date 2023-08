Il grosso incendio all'isola d'Elba

Un vasto incendio è divampato lunedì sera all'isola d'Elba (Livorno), nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro. Evacuato a scopo precauzionale il camping Village Canapai, che si trova su un'area collinare vicino a Ortano, proprio la località verso la quale le fiamme si spingevano a causa del vento. Sempre a scopo precauzionale sono state evacuate anche alcune abitazioni private.

Nessun ferito. La strada provinciale per Rio è stata chiusa e la circolazione deviata sulla strada del Volterraio. Il rogo si è sviluppato in un'area boschiva in località San Felo. Intorno alle 21 numerose segnalazioni sono giunte alla sala operativa regionale per fiamme ben visibili che divampavano nella vegetazione. Il fronte, a causa del vento, si è rapidamente esteso, minacciando un'abitazione subito presidiata dai vigili del fuoco. Al lavoro 12 squadre di volontariato antincendio boschivo e di operai forestali per contenere il rogo.

Oggi col primo traghetto dopo l'alba sono arrivate sull'isola altre 14 squadre di volontari con mezzi attrezzati.

"Sto seguendo con la sala operativa l'incendio scoppiato sull'isola d'Elba, Rio nell'Elba a San Felo", fa sapere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani". Il fronte a causa del vento presente in zona "si è rapidamente esteso minacciando un abitazione, presidiata dai Vigili del Fuoco. Sul posto 12 squadre di volontari AIB e personale che stanno cercando di contenere il rogo. Evacuate precauzionalmente altre abitazioni e un campeggio che potrebbero essere minacciati dalle fiamme", conferma il governatore.

