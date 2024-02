Maxi incidente in autostrada, coinvolte decine di persone

La nebbia spacca in due l'Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna. Code nel tratto chiuso. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per tre giorni di fila.

Autostrada chiusa, la situazione

A causa della nebbia si registra un maxi incidente in A1 al chilometro 85 in direzione sud, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola. Sarebbero rimaste coinvolte circa una quindicina di persone nel tamponamento, con diversi feriti. Uno di questi sarebbe in gravi condizioni. Sul posto ambulanze coi volontari di Fiorenzuola-Piacenza Cortemaggiore. In volo anche l'elisoccorso da Parma. A causa della nebbia fitta, le operazioni di atterraggio sono risultate complicate. L'elisoccorso è atterrato, infatti, a Pontetaro con i sanitari che hanno proseguito con una macchina dedicata per raggiungere il luogo dell'incidente. Si stimano circa 15-20 pazienti stabilizzati, con quasi 20 mezzi coinvolti tra ambulanza e volontari, con infermiere e con medico.

Intorno alle 8:30, si è verificato un altro scontro nella corsia opposta, l'ambulanza infiermeristica di Fidenza e quella della Cri di San Secondo sul posto per prestare i primi soccorsi.

