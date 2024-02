Maxi incidente tra un camion e quattro auto: un morto e diversi feriti

Terribile incidente sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Dopo le 7 di oggi, martedì 6 febbraio, il tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante è stato chiuso a causa di un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti cinque mezzi: un camion e quattro automobili. Il bilancio è drammatico: un morto e almeno una decina di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni.

Maxi incidente in A12: un morto e diversi feriti

Come riporta GenovaToday, tutto è avvenuto poco dopo le 6.30: un furgone, per cause ancora da stabilire, si è ribaltato e gli occupanti sono usciti autonomamente restando però in strada. E in un attimo si è scatenato l'inferno: la prima auto in arrivo si è schiantata contro il mezzo e altri tre veicoli si sono tamponati a catena. Nell'impatto sono volati pezzi di motore e carrozzeria che hanno colpito gli uomini in carreggiata. Uno ha perso la vita, un altro è rimasto gravemente ferito e ha subìto l'amputazione di una gamba. Imponente il dispiego di mezzi partiti in soccorso: due automediche dalla centrale del 118 di Lavagna, le ambulanze da Chiavari, Rapallo e Santa Margherita, più l'elicottero Grifo.

Il ferito più grave è stato trasportato al San Martino in elisoccorso, così come un altro in serie condizioni, con fratture esposte ma non intubato, è stato trasportato però in ambulanza. Gli altri cinque, tutti minori, sono stati portati al pronto soccorso di Lavagna. Poco dopo le ore 7, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante all’altezza del km 37. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Asl 4, attraverso una nota, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui feriti: "In relazione al grave incidente stradale accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, nel tratto autostradale tra Rapallo e Chiavari, la Direzione Sanitaria dell’Asl 4 informa innanzitutto che sono stati accolti nel pronto soccorso di Lavagna cinque feriti con codici di gravità minori, tutti in condizioni stabili e in corso di cure. Per quanto riguarda invece le difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri aziendali di Lavagna e Sestri Levante da parte del personale sanitario, si informa che sono stati organizzati spostamenti tempestivi di operatori per garantire la continuità in primis dei servizi di emergenza urgenza, tutti regolarmente funzionanti. Potranno registrarsi invece ritardi o rinvii di prestazioni programmate, sia ospedaliere che ambulatoriali, specialmente durante la mattinata. Le direzioni stanno monitorando tutti i servizi e intervenendo al meglio delle possibilità".