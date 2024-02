Maxi tamponamento in autostrada: cento veicoli coinvolti e 16 feriti (due gravi)

Mattinata di caos. Un maxi tamponamento causato dalla nebbia in A22, l'Autostrada del Brennero, quest'oggi ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud. Al momento - ma il conteggio è ancora in corso - il bilancio è di 16 feriti, di cui due codici tre, ossia molto gravi: uno è stato portato all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese e uno a Bologna. Gli altri feriti, di media gravità, sono stati portati dalle ambulanze tra gli ospedali di Carpi, Mantova e Baggiovara.

Alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai vigili del fuoco. Lo scontro, al km 293 in direzione sud, tra Reggiolo e Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti con autogru da Modena e sono arrivate squadre da Carpi, Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara per un secondo incidente al km 288, sempre direzione sud, poco dopo che ha coinvolto mezzi pesanti. Sul posto anche 118 e polizia stradale.

Autobrennero ha completamente chiuso al transito la A22 tra Carpi e l'allacciamento con la A4, bloccando ovviamente anche l'accesso dai caselli. Si registrano code chilometriche e anche la viabilità ordinaria nella Bassa modenese sta subendo forti rallentamenti.

Oltre al Tamponamento a catena in A22, si è registrato sulla rete autostradale un altro incidente che sta bloccando la circolazione e creando importanti disagi in Emilia: sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153 nord, dove stanno intervenendo vigili del fuoco e mezzi di soccorso.