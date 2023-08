Con la bici contro un albero: muore ragazzino di sedici anni

Un ragazzino di appena sedici anni è morto nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto a Corridonia, in provincia di Macerata. L'adolescente era in sella alla sua bici, ma ha perso il controllo è si è schiantato contro un albero. L'impatto è stato fatale.

L'incidente è avvenuto in prossimità di una curva, nella zona industriale in contrada Fonte Lepre. Il 16enne di origine pakistana ha perso il controllo della propria bicicletta mentre percorreva un tratto in discesa, finendo contro un albero. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

