Auto guidata dalla madre esce di strada e si ribalta: bimbo di 5 anni muore tra le lamiere

Un bimbo di 5 anni è morto ieri sera in un grave incidente stradale a Castelfidardo, cittadina in provincia di Ancona, in via Jesina. Era in auto con la mamma e il fratellino. Ferita la donna, trasportata all'Ospedale regionale di Torrette di Ancona. Solo contusioni per l'altro minore.

La tragedia poco prima delle 22, sulla strada provinciale, nei pressi della zona industriale Cerretano. La donna alla guida ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada. Non sono stati coinvolti altri mezzi. L'auto è stata trovata ribaltata, con i vetri rotti. Sul posto, il 118 di Ancona soccorso, i vigili del fuoco di Ancona, e i carabinieri della compagnia di Osimo.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti: all'arrivo dei soccorritori la donna con il fratello della vittima erano fuori dall'abitacolo, mentre era rimasto incastrato tra le lamiere il bimbo di 5 anni. Per lui, purtroppo, i soccorsi sono stati vani e non c'è stato nulla da fare: è deceduto.