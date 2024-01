Incidente per Demba Seck del Torino: l'auto si schianta contro due lampioni

Notte di paura per Demba Seck, calciatore del Torino e della nazionale senegalese. L'attaccante granata è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto in via Pietro Cossa a Torino: il 22enne viaggiava a bordo di una Mercedes che, per cause da stabilire, è finita fuori strada abbattendo due lampioni.

Come confermato anche da TorinoToday, il veicolo è rimasto pesantemente danneggiato dallo schianto. L’impatto è avvenuto dopo le 3 di mercoledì 10 gennaio 2024. Il calciatore, arrivato nel gennaio 2022 a Torino dalla Spal, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i pali abbattuti.

Solo a fine novembre un altro giocatore granata era rimasto coinvolto in un incidente stradale in corso Galileo Ferraris a Torino. Si tratta del difensore Mergim Vojvoda: in quel caso la sua Mercedes Classe C si era scontrata contro una Jeep Renegade davanti all'ospedale Koelliker. Il giocatore non era rimasto ferito.