Incidente in Porsche, paura per Edoardo De Laurentiis: tre feriti

Attimi di paura per Edoardo De Laurentiis. Il vicepresidente del Napoli, figlio di Aurelio De Laurentiis, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 novembre, tra via Palermo e via Firenze a Casapulla, in provincia di Caserta. Come riportato da CasertaNews, De Laurentiis junior viaggiava a bordo di una Porsche Cayenne quando, per motivi ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, la sua auto ha impattato con una Nissan guidata da una donna, che viaggiava in compagnia di un bambino 2 anni.

Nell'incidente l'auto del vicepresidente del club partenopeo ha riportato seri danni, mentre lui sarebbe rimasto illeso. Il bambino che era a bordo dell'altra auto coinvolta nel sinistro è stato, invece, trasportato all'ospedale Santobono di Napoli per accertamenti ed è stato poi successivamente dimesso. Lievi ferite per la madre del piccolo e per le due ragazze che si trovavano in auto con il figlio del patron del Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere: si indaga per chiarire la dinamica.

Dopo gli attimi di paura, Edoardo De Laurentiis ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente con un post su Instagram: "Oggi pomeriggio siamo stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok. Grazie a tutti".

