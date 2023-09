Iris, Alessio e Alessandro: chi sono i tre giovani morti nel devastante schianto sulla superstrada

Il più giovane aveva solo 18 anni, il più grande trenta. Sono state identificate le tre vittime dell'incidente stradale nella notte tra 26 e 27 settembre lungo la superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate, all'altezza del bivio per Fontechiari. A perdere la vita Alessio Tuzi, 30 anni di Fontechiari, la sua fidanzata Iris De Vincenzi, 26 anni e residente ad Arnara, Alessandro Muscedere 18enne di Vicalvi. L'auto dei fidanzati si è scontrata frontalmente con quella del diciannovenne e i tre sono morti sul colpo.

Come riporta FrosinoneToday, Alessio Tuzi era autista di ambulanze alla "Campoli Appennino Soccorso" sull'area di Roma. "È venuto a mancare un fratello di noi tutti, perché lo era. Non ci sono parole", si legge in un post su Facebook della società. Iris lavorava in un bar e aveva festeggiato il compleanno il giorno prima della tragedia.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine Alessio e Iris erano a bordo della Ford Fiesta della ragazza, ma al volante c'era Alessio. Si sono scontrati con la Fiat Grande Punto bianca guidata da Alessandro. L'impatto è stato frontale, violentissimo. Cosa lo abbia causato non è ancora chiaro, la ricostruzione dei fatti è affidata ai carabinieri del comando provinciale di Frosinone. Tra le ipotesi al vaglio quella del malore di uno dei conducenti o di un guasto meccanico. Le vetture sono diventate un ammasso informe di lamiere. Per estrarre i corpi dei ragazzi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il 118 ha solo potuto constatare il decesso. È stato disposto l'esame autoptico.

Continua a leggere su Today.it...