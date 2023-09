Terrificante schianto frontale in superstrada: tre morti

È di tre vittime il bilancio dello schianto, violentissimo, avvenuto intorno alle 23 di martedì sera sulla superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate, nei pressi dello svincolo per Fontechiari. Frontale tra due auto, una Grande Punto e Ford. A perdere la vita sono stati due fidanzati residenti a Sora e un uomo che risulta residente in un paese della Valle di Comino.

Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. La strada a scorrimento veloce è rimasta chiusa a lungo per i rilievi. In base alle prime informazioni la coppia di fidanzati era di Sora, e il giovane era un collega dei soccorritori del 118 intervenuti sul posto. Hanno tentato in tutti i modi di strappare alla morte le tre persone coinvolte nell'incidente, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto tra i due mezzi, sono morti sul colpo.

Il botto dell'incidente è stato fortissimo, chi vive in zona l'ha definito "una deflagrazione", secondo quanto riporta FrosinoneToday.

Nel 2022 in Italia ci sono stati 3.159 morti in incidenti stradali. Il numero del 2023 probabilmente sarà più alto. Sulle strade della Penisola si consuma una strage quotidiana.

Continua a leggere su Today.it...