Con l'auto contro un furgone: morti marito e moglie

Morando Landini e Maresca Magherini erano marito e moglie e sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra, per le ferite riportate in un incidente nel Bresciano. Il 6 ottobre erano in auto a Ghedi, con la loro Suzuky erano diretti verso Manerbio. Lui era al volante, lei seduta accanto. Improvvisamente il mezzo ha sbandato finendo prima contro una Lancia Ypsilon e poi contro un furgone. Morando, 76enne originario di Firenze, è morto sul colpo. La moglie Maresca è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo.

Non gravi, come si legge su BresciaToday, le condizioni della conducente dell'utilitaria (una 48enne di Isorella) e del 46enne che guidava il furgone: la prima è stata trasferita in codice giallo al Civile di Brescia, il secondo all'ospedale di Manerbio. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi.

