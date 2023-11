Operaio muore schiacciato da una trivella

Tragedia sul lavoro oggi, 20 novembre, a Roma. Un operaio di 60 anni è morto per un incidente avvenuto all'interno di un cantiere allestito in via Ludovisi, in zona via Veneto. Secondo le prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da una trivella.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma ogni tentativo di rianimare l'operaio è stato inutile. Sull'episodio indagano i carabinieri e i tecnici dell'Asl.

Secondo quanto riporta RomaToday, sull'uomo sarebbe caduta una trivella servita per dei lavori all'altezza del civico 46. Il macchinario, portato a terra tramite una gru, avrebbe schiacciato l'uomo contro una parete dell'edificio.

