Scontro Mercedes-bici elettrica, multa da seimila euro per il ciclista: "Andava troppo veloce"

Un incidente tra una Mercedes e una bici elettrica, il ciclista che resta ferito, ma che alla fine viene multato perché "andava troppo veloce". È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 25 gennaio a Brugherio, come racconta Jessica Signorile su MonzaToday.

Tutto accade il 25 gennaio, quando una Mercedes di proprietà di un 80enne si scontra all'incrocio tra via Kennedy e via 25 Aprile con la bici a pedalata assistita di un 48enne. Ad avere la peggio è proprio il ciclista, che finisce in ospedale. Sul posto interviene una pattuglia della polizia locale. Gli agenti notano qualcosa di strano nella bici e chiedono ulteriori approfondimenti con l'ausilio di tecnico autorizzato alla revisione dei veicoli. Si scopre che la bici era stata "truccata" potenziando il motore oltre i limiti di legge.

Secondo il Codice della strada, la bici era stata trasformata in un ciclomotore elettrico. Senza però che si fosse provveduto a omologazione, immatricolazione, assicurazione obbligatoria, casco protettivo e patente di guida. Il 48enne si è visto contestare quindi sanzioni per seimila euro e il mezzo è stato posto sotto sequestro in attesa della confisca. "Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro" specificano dal comando di polizia locale di Brugherio.