Furgone sbanda e si schianta contro autobus, l'impatto è violentissimo: due morti

Terrificante incidente stradale sabato pomeriggio lungo la strada che collega Montebelluna con Caerano, in provincia di Treviso. Due persone sono morte, un ferito in gravi condizioni è stato trasferito in elicottero a Treviso e due feriti lievi sono invece stati portati all'ospedale di Montebelluna. Tutto è successo intorno alle 15,30, nei pressi del distributore Eni di via Bassanese, proprio di fronte alle vetrerie Zanatta. La dinamica non è chiara, nello schianto coinvolti un autobus del trasporto pubblico e un furgone.

Due morti nell'incidente a Montebelluna

A perdere la vita sono state le due persone che erano a bordo del mezzo privato. Si tratta di Pietro Gallina, 80enne titolare della omonima società di pompe funebri montebellunese, e del 75enne Ruggero Priarollo, residente anche lui a Montebelluna. Una terza persona, N.M. di 64 anni, è ricoverata al Ca' Foncello. L'autista della Mom, il 42enne C.A., residente a Mogliano Veneto, e una delle sei persone a bordo del mezzo pubblico, P.L., 25enne di Caerano, sono stati portati in ospedale in stato di choc ma non sono gravi.

"Il furgone ha sbandato"

In base a una prima ricostruzione del fatto il furgone, che procedeva in direzione Caerano, stava procedendo, almeno stando ad alcuni testimoni oculari, a forte velocità. Avrebbe sbandato sulla sua sinistra, secondo quanto riporta TrevisoToday, e poi all'improvviso avrebbe invaso la corsia occupata dal bus. L'autobus si sarebbe spostato a destra il più possibile verso il ciglio della strada ma senza riuscire a evitare l'impatto tra i due mezzi. Impatto che è stato violentissimo.

"Una tragedia che ci getta tutti in uno stato di profonda prostrazione - commenta il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin - conoscevo bene Gallina, una persona generosa e altruista la cui morte ci lascia sgomenti". Gli agenti della Polizia Locale di Montebelluna, che sono intervenuti sul posto, avrebbero acquisito i video delle telecamere fisse del mezzo pubblico per tentare di comprendere l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

