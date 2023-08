Estradato in Italia il camionista che ha investito e ucciso Davide Rebellin

È stato estradato in Italia Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di avere investito e ucciso col suo camion l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin il 30 novembre scorso in una rotatoria a Montebello Vicentino. L'uomo, che non aveva soccorso il campione ed era tornato in Germania, risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. I carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza lo hanno preso in consegna oggi 25 agosto al valico del Brennero. Lo rende noto il procuratore della repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno.

Rieke, autotrasprtatore di 62 anni, era stato arrestato a giugno in virtù del mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza.

Rebellin il giorno del tragico incidente si stava allenando quando, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino, è stato travolto dal mezzo pesante. Per la Procura di Vicenza l'autotrasportatore tedesco dopo aver investito il 51enne è sceso dalla cabina avvicinandosi alla vittima, ma il suo interesse era constatare i danni al mezzo. Poi si è rimesso alla guida si è allontanato, ma è stato fotografato da alcuni testimoni.

Secondo l'accusa la morte di Rebellin "è da imputare esclusivamente a una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke". L'uomo dopo avere investito Rebellin non ha dato l'allarme, è tornato in Germania e avrebbe anche tentato di cancellare le tracce dell'impatto dal mezzo. Individuato grazie alla collaborazione tra carabinieri di Vicenza con la polizia tedesca, Rieke era stato denunciato ma era rimasto in libertà poiché la giurisdizione tedesca non prevede il reato di omicidio stradale nonostante una serie inquietante di precedenti. Era già stato condannato in Italia, a Foggia, nel 2001, per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle persone coinvolte. Nel 2014 gli era stata anche ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebrezza.

