Tragico schianto frontale tra moto in curva: due morti sul colpo, grave una ragazzina

Un gravissimo incidente stradale si è verificato domenica sulla strada provinciale tra Alghero (Sassari) e Bosa (Oristano), sulla costa nordoccidentale della Sardegna. Quaranta chilometri di litoranea amatissimi dai motociclisti di tutta Europa, un nastro grigio tra mare e montagna già teatro in passato di numerose tragedie sull'asfalto. Ieri l'impatto, frontale, è stato proprio tra due moto.

Incidente sulla Alghero-Bosa: morti due motociclisti

Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 14 aprile all'altezza di Sa Rocca Pinta. Hanno perso la vita Gianluca Valleriani, 66 anni di Stintino, in sella a una moto Suzuki, e Riccardo Delrio, 47 anni, di Macomer, in sella a una Bmw ed era diretto verso Bosa. Con lui viaggiava la figlia di 14 anni, rimasta ferita. Al dramma ha assistito la madre della ragazza, che in auto stava seguendo i familiari.

Una delle due moto avrebbe fatto un salto di corsia, causando un devastante frontale. Morti praticamente sul colpo i due centauri, la ragazzina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono serie, ha riportato varie fratture, ma non è in pericolo di vita.

Coinvolta anche una terza moto

Dopo l'incidente è sopraggiunta una terza moto, uscita di strada e finita nella cunetta, per evitare di travolgere i mezzi e i corpi sulla strada. L'uomo alla guida di quest'ultima moto è stato poi portato in ospedale ad Alghero. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

