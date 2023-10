Perde il controllo dell'auto e investe tre operai: un morto

Una nuova tragedia della strada, questa volta sul Grande raccordo anulare, a Roma. Secondo quanto riportato da RomaToday, una donna ha perso il controllo della propria utilitaria travolgendo tre operai, in quel momento al lavoro in un cantiere nella corsia d'emergenza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15, all'altezza della galleria Selva Candida.

L'impatto, secondo quanto si apprende, è avvenuto all'imbocco del tunnel. La vettura è finita contro il camioncino degli operai, a sua volta carambolato contro i tre. Per uno dei tre non c'è stato nulla da fare. Feriti gli altri due, trasportati entrambi in codice rosso al Sant'Andrea. Trasportata in ospedale anche la conducente dell'auto, rimasta a sua volta ferita.

