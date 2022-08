Resta schiacciato dai bancali, morto operaio

Tragico incidente sul lavoro a Buccinasco, alle porte di Milano, dove un operaio è morto schiacciato da alcuni bancali. Aveva 52 anni. E' accaduto in una ditta che si trova al civico 6 di via Azalee. Come racconta Carmine Guarino su MilanoToday, i soccorritori del 118 lo hanno trovato in arresto cardiaco, con accanto i suoi colleghi, gli stessi che hanno dato l'allarme. Nonostante l'immediato intervento e tutti gli sforzi per far ripartire il suo cuore, per lui non c'è stato nulla da fare.

La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle 5.30 dal capannone della società, che si occupa di logistica. Stando a quanto finora appreso l'uomo è finito sotto alcuni bancali, pare caduti da un muletto, ed è morto praticamente sul colpo. Al lavoro, insieme ai medici del 118, anche i carabinieri della compagnia di Corsico, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell'incidente, avvenuto sotto gli occhi dei colleghi della vittima. Il primo passo, stando a quanto riferito dagli stessi sanitari intervenuti, sarà verificare se il 52enne abbia avuto un infarto e sia poi finito schiacciato o se a causargli l'arresto cardiaco siano stati proprio i bancali che lo hanno travolto. Anche per questo i militari stanno ascoltando i testimoni.