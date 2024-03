Infarto durante gravidanza: muoiono madre di 29 anni e figlio di 7 mesi

Una giovane mamma al settimo mese di gravidanza è morta nei giorni scorsi all’ospedale del Mare di Napoli dove era stata trasportata da un'autoambulanza del 118 dopo un arresto cardiaco. La donna aveva solo ventinove anni. Anche il bambino che la donna portava in grembo da sette mesi, nato con un cesareo d’urgenza, è morto. Le manovre di rianimazione per rianimare la giovane mamma erano iniziate sin dall'arrivo dell'ambulanza a casa ma sono state vane.

Il malore e le convulsioni

Come riportano i quotidiani locali, la mattina del 22 febbraio scorsola donna ha accusato dei malori che si sono manifestati con delle convulsioni. I sintomi, secondo i sanitari, potrebbero essere stati la spia di un quadro clinico che può insorgere nelle donne in gravidanza e riconducibile alla cosiddetta "gestosi" in cui si ha un aumento della pressione arteriosa e un malfunzionamento dei reni pregiudicando l’arrivo di sangue al feto. Una situazione che è considerata a rischio sia per la mamma che per il bambino e che ha portato al triste epilogo della vicenda.