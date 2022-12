Mamma e figlia si schiantano in auto contro un Suv: morta una 32enne

Terribile incidente poco prima delle 22 di martedì 13 dicembre ad Arsiero, nel Vicentino. I vigili del fuoco sono intervenuti al chilometro 47 della strada provinciale 350 dove hanno soccorso i passeggeri di due auto rimasti coinvolti in uno scontro frontale.

I pompieri, arrivati da Schio hanno estratto la conducente della Citroen C3, stabilizzata dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale a Vicenza. Niente da fare nonostante i soccorsi per la passeggera deceduta sul colpo come accertato dal personale medico del Suem. Si tratta di Ingrid Dal Santo originaria di Cogollo del Cengio, figlia 32enne della conducente. Illeso invece il conducente del Suv Mercedes.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.