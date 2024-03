A piedi in autostrada: investito e ucciso da un tir

Dramma nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, in Irpinia: un uomo di circa 30 anni è stato travolto da un autoarticolato mentre camminava lungo la carreggiata, in direzione Napoli, presso il comune di Venticano (Avellino). L'impatto è stato violentissimo, tutti i soccorsi inutili: è deceduto sul colpo. La polizia stradale di Grottaminarda è giunta sul posto per condurre i rilievi e si occuperà di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Un'ipotesi è che il giovane fosse rimasto in panne con la sua auto e stesse cercando aiuto al momento dell'incidente. Ma non è escluso, al momento, alcun possibile scenario: aperte tutte le piste. La salma è stata trasferita in obitorio a Benevento per gli esami medico-legali su disposizione della magistratura.