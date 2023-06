Litiga con la ex, perde la testa e lancia un pesante condizionatore dal terzo piano

A Bergamo un uomo, durante una lite in casa con la ex compagna, ha improvvisamente afferrato un pesante condizionatore e lo ha scagliato giù dalla finestra dell'appartamento, situato al terzo piano. Se non c'è scappato il ferito, o peggio, è stato per puro caso.

Succede in viale Papa Giovanni XXIII, nel cuore del capoluogo. Il condizionatore si è schiantato sul marciapiede, senza ferire nessuno. Ma lì accanto, a pochi metri da dove si è sfracellato al suolo, c'è la pensilina di una fermata del bus, dove alcune persone avrebbero assistito incredule alla scena.

I fatti risalirebbero a domenica sera. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, l'ex compagna del protagonista della particolare vicenda non ha sporto alcuna denuncia.

Continua a leggere su Today.it...