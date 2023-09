Gli nega l'accesso al bagno nel negozio: lui lo spintona, cade e muore

Luigi Labarile è morto nella mattina di oggi venerdì 22 settembre a Santeramo in Colle, nel Barese, a seguito di una aggressione al termine di un litigio avvenuto nella sede della sua agenzia assicurativa. La vittima, 71enne, è un assicuratore, ex consigliere comunale della cittadina murgiana oltre che direttore di banca. Secondo quanto si è appreso la vittima sarebbe stata aggredita dopo aver negato a un 49enne l'accesso ai servizi igienici della sua agenzia. Ne è seguito un diverbio durante il quale Luigi Labarile sarebbe caduto a terra battendo la testa per non rialzarsi più.

Il 49enne, presunto autore dell’aggressione, è stato bloccato dai Carabinieri. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo.

Poco prima dell'aggressione la vittima - molto conosciuta nel paese - aveva pubblicato un messaggio sui social. Non sapeva che sarebbe stato un commiato.