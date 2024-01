È morto l'imprenditore Mario Buffoli. Aveva 94 anni. Ingegnere, nel 1952 è stato il fondatore del gruppo oggi noto come Buffoli Industries, con un fatturato da oltre 40 milioni di euro nel 2022 e 180 dipendenti tra Europa, Asia e Americhe. L'azienda capofila è la Buffoli Transfer - 26 milioni di euro di fatturato nel 2022 - di via Stretta a Brescia, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari multi-spindle, sistemi di manifattura flessibili e macchine transfer (quelle che combinano in un'unica unità operativa più funzioni prima svolte da macchine separate).

Tutti lo chiamavano "l'ingegnere". Dopo il diploma di perito aeronautico, aveva frequentato un quinto anno per avere la maturità scientifica, prima di laurearsi con lode alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano. Poi i primi progetti di macchine automatiche per fare strisce stradali o prodotti come grissini e michette milanesi, fino al successo imprenditoriale con il filone delle presse di stampaggio a freddo per viti e bulloni, e delle prime macchine transfer idrauliche, vendute in tutto il mondo.

Mario Buffoli lascia nel dolore la moglie Adriana, i figli Francesco ed Edoardo con la moglie Elena e le nipoti Carolina e Maria. Mercoledì pomeriggio sarà celebrato il funerale, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Crocifissa di Rosa a Brescia.