Uomo di 34 anni ucciso a coltellate in casa

Omicidio sul Lago Maggiore. Il cadavere di un uomo di 34 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno, all'interno di un'abitazione situata nella frazione di Susello, a Ghiffa, comune del Verbano-Cusio-Ossola che si trova a pochi chilometri da Verbania. La vittima è il Matteo Fiorini, un 34enne già conosciuto alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato accoltellato all'interno della casa

A lanciare l'allarme è stata la mamma, che vive in Spagna. Da ore tentava senza successo di contattare il figlio. All'ennesima chiamata senza risposta ha deciso di contattare il 112: quando i soccorsi sono arrivati nella casa di Susello, dove il 34enne viveva da solo, lo hanno trovato riverso a terra, ormai senza vita. Sul posto la polizia scientifica e gli uomini della questura di Verbania per gli accertamenti e le indagini. Non si esclude che il delitto possa essere collegato al mondo del piccolo spaccio. Presente anche il magistrato di turno. Alcune persone sarebbero già state sentite dagli inquirenti, alla ricerca di informazioni utili per rintracciare l'autore del delitto.

Continua a leggere su Today...