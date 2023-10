Tremendo schianto in auto: Mattia muore a 20 anni, gravi gli amici

Ancora una tragedia sulle strade, ancora una giovanissima vita spezzata. L'ultimo dramma arriva dalla Sardegna dove all'alba di oggi, domenica 29 ottobre, una Volkswagen con a bordo quattro giovani tra i 16 e i 20 anni, si è schiantata a Tortolì, in provincia di Nuoro, sulla rampa che, dalla zona industriale di Baccasara, conduce alla Statale 125. Uno schianto tremendo in cui ha perso la vira Mattia Miscali, un ragazzo di 20 anni originario di Villanova Strisaili.

Gravi gli altri tre amici che stavano rientrando a casa assieme a lui, uno in condizioni più critiche è stato trasferito in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari mentre gli altri due si trovano al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Non si sanno ancora le cause dell'incidente e chi fosse alla guida. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Lanusei, che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia.

