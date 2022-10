Maurizio Durì, il manager morto schiacciato con l'auto sotto un tir

Aveva 49 anni Maurizio Durì, il manager originario di Buttrio, in provincia di Udine, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 18 ottobre, sull'autostrada A4. Intorno alle 17.30, a pochi chilometri dallo svincolo di Portogruaro, in direzione Trieste, la Bmw guidata dal 49enne è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante carico di legname che era fermo in coda: un tamponamento violento che non ha lasciato scampo all'uomo alla guida. Un tamponamento troppo violento, con il coupé che è rimasta conficcata sotto il tir, dilaniata dalle lamiere.

Entrambi i mezzi procedevano sulla stessa corsia di marcia, condizionata da dei rallentamenti. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite ma secondo una prima ricostruzione Durì viaggiava da solo in auto e non si sarebbe accorto della presenza del tir, immobile sulla sua corsia. Un incidente probabilmente causato da un attimo di distrazione o da un malore alla guida, anche perché sul posto non sono stati rinvenuti segni di frenata. Il 49enne è rimasto incastrato con la vettura sotto al rimorchio: sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elicottero, ma per il manager non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuto anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale nonché gli ausiliari del traffico di Autovie Venete: per estrarre la Bmw da sotto il camion è stato necessario utilizzare una gru.