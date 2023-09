"Oggi la messa sarà celebrata per Matteo Messina Denaro": il post choc sulla pagina della parrocchia

"Oggi 27.09.2023 ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa per Matteo Messina Denaro". No,non è uno scherzo di cattivo gusto, ma il post vero, comparso sulla pagina Facebook della Parrocchia Licignano, frazione di Casalnuovo, comune di 46mila abitanti alle porte di Napoli.

Tanti i commenti di sdegno da parte dei frequentatori della parrocchia, increduli per la celebrazione programmata per la dipartita dello spietato capomafia autore di efferati delitti e deceduto per una malattia terminale negli scorsi giorni.,

Dopo qualche ora la retromarcia. Sulla medesima pagina appare un nuovo post: "La messa a suffragio, per prudenza pastorale è annullata".

Il sindaco: "Eravamo pronti a bloccarla"

Accantonata l'ipotesi hacker, arrivano conferme dal sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia sulla veridicità del post poi maldestramente rimosso: "Ho appreso questa mattina dell’aberrante intenzione di un parroco di celebrare una messa in suffragio per Matteo Messina Denaro. Una cosa assurda, inaccettabile, vergognosa. Siamo intervenuti prima con la nostra Polizia Locale e successivamente allertando il vescovo di questa follia. Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso - osserva il sindaco che precisa - Eravamo pronti a intervenire anche con un’ordinanza per impedire questo scempio".

La “messa” è stata annullata ma il sindaco afferma che continuerà a vigilare sulle attività del parroco e che chiederà al vescovado di Acerra di adottare opportuni provvedimenti. "La mia è una città dove la camorra si combatte con denunce e atti concreti e dove il muro di omertà è stato abbattuto grazie al coraggio di imprenditori, famiglie e di quest’amministrazione che non ha mai abbassato la guardia" sottolinea Massimo Peliccia.

Il prete: "Dovere di ogni cristiano pregare per tutti gli esseri umani"

Ma la notizia si diffonde e assume subito rilevo nazionale. "L'adorazione del male - ha tuonato il deputato dell'alleanza Verdi- Sinistra, Francesco Emilio Borrelli - il Vescovo intervenga per fermare questa vergogna. È un'offesa a migliaia di vittime della criminalità. Il parroco - ha aggiunto il deputato - aveva confermato sottolineando che è un dovere di ogni cristiano pregare per tutti gli esseri umani anche quelli più cattivi. Ma una cosa è pregare in privato, altro è organizzare eventi pubblici".

Don Tommaso Izzo sempre tramite la pagina social della chiesa ha poi precisato: "Chiedo scusa a tutti per quanto accaduto". Troppo tardi per non essere sommerso da un'ondata di commenti, come quelli che potete leggere sotto.