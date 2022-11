Travolta da un'auto mentre torna a casa: muore studentessa di 22 anni

Tragedia della strada nella notte di Halloween, attorno alle 4.30 circa. A perdere la vita una ragazza di 22 anni, Miriam Ciobanu, originaria della provincia di Udine (di Tolmezzo) e residente con i genitori a Fonte, in provincia di Treviso. La ragazza è stata investita e uccisa lungo via Vittorio Veneto, a Paderno di Pieve del Grappa da un'Audi con alla guida un 23enne della zona, G.A., che stava procedendo da Paderno del Grappa in direzione del Comune di Fonte. Sembra che la giovane, una studentessa, sia sbucata all'improvviso da una laterale: con sé aveva anche una borsa con all'interno un computer. L'impatto è stato violentissimo e la 22enne, colpita dalla vettura e sbalzata per alcune decine di metri, è deceduta sul colpo mentre l'automobilista è stato accompagnato in stato di shock in ospedale dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. La parte anteriore e il parabrezza sono stati semidistrutti dall'impatto con il corpo della malcapitata. Intervenute sul luogo della tragedia, la 52esima di questo terribile 2022, le pattuglie dei carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo che hanno eseguito sul posto i rilievi del caso.

Alcune ore prima, a mezzanotte e 20 circa, un altro grave incidente era avvenuto a Francenigo di Gaiarine, in via dei Fracassi, all'altezza del civico 48. Un automobilista, al volante di una Opel Corsa, ha perso il controllo del suo veicolo che è finito fuori strada. Tre le persone rimaste ferite, tutte fortunatamente in maniera non grave: due sono state portate in ospedale a Oderzo, A.G., di 48 anni e R.A., 45 anni. Un terzo ferito è stato accompagnato per le medicazioni del caso all'ospedale di Pordenone.

Nel corso della nottata sono state numerose le persone soccorse dal Suem 118 perchè avevano bevuto eccessivamente alcolici. Altri sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.