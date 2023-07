Morta la madre di Chiara Gualzetti, la 15enne accoltellata da un coetaneo: "Ora sono di nuovo insieme"

Un calvario senza fine, quello del padre di Chiara Gualzetti, la quindicenne uccisa a coltellate da un amico nel giugno 2021. A distanza di due anni dalla morte della figlia, anche la madre di Chiara si è spenta dopo aver combattuto duramente contro una grave malattia. Lo ha annunciato l'uomo su Facebook: "Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo". L'annuncio è stato dato sulle pagine 'Giustizia per Chiara' e 'Vincenzo e Giusi', create dopo l'assassinio della figlia. Una comunità virtuale, ma non solo, che in questi anni ha sostenuto la coppia cercando di alleviare il loro dolore. I genitori di Chiara si erano sposati lo scorso 9 giugno

L'omicidio di Chiara Gualzetti, commesso il 27 giugno del 2021, sconvolse la piccola comunità di Monteveglio, comune di 5mila anime in provincia di Bologna. Chiara fu accoltellata e massacrata a calci e pugni da quello che credeva un amico, il 16enne che l'aveva attirata in una trappola, per poi ucciderla. Il giovane killer, che dal giorno dell'omicidio è detenuto nel carcere minorile del Pratello di Bologna, confessò poi agli inquirenti di aver agito perché guidato da un demone. A marzo di quest'anno per il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, è stata confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi.

