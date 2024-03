Asfalto scivoloso per le forti piogge: due morti negli schianti

La fortissima pioggia che si è abbattuta domenica sera sulla provincia di Pistoia ha reso l'asfalto scivoloso e ha causato due incidenti d'auto mortali nel giro di poche ore: hanno perso la vita un 74enne e un 29enne.

Nel primo incidente un 74enne di Signa, Gianluigi Parenti, ha perso il controllo della sua Mercedes in una curva su una discesa della statale 66 Modenese, all'altezza di Campopiano. L'auto è finita contro il bordo della strada e poi si è schiantata su alcune case. Sotto choc ma ferita in modo lieve la moglie che viaggiava con lui. Nessuno stava camminando lungo lo stretto passaggio pedonale fra la strada e le case: in tal caso non avrebbe avuto scampo.

La vittima dell'incidente ad Agliana è, invece, un giovane di 28 anni, Ivan Niccolai, di Quarrata, che conduceva un'auto di piccola cilindrata andata fuori controllo nei pressi di una rotonda stradale tra Pistoia e Prato. L'auto è finita in un campo sottostante la carreggiata e si è "piantata" nel terreno. Il 29enne è morto subito e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Grande lo strazio dei genitori, sopraggiunti poco dopo sul luogo dell’incidente. Non risultano altri feriti né vetture coinvolte. Gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso.